Развод, постоянные свидания и отчаяние в трейлере второго сезона «Личной жизни»

30-летний Уоткинс пережил развод и пытается построить свою личную жизнь заново. День за днем он ходит на свидания, но уже близок к отчаянию — он потерян и не знает, чего на самом деле хочет.

Дарби — главная героиня первого сезона, которая пыталась найти свою любовь в Нью-Йорке. Ее исполнила Анна Кендрик («Скотт Пилигрим против всех»), и в продолжении проекта она вернется к своей роли.

Помимо Харпера и Кендрик во втором сезоне снимаются Джесcика Уильямс («Девочки»), Джанет Хьюберт («Принц из Беверли-Хиллз», «Друзья»), Джордан Рок («Любовь»), Лесли Бибб («Железный человек 2»), Стивен Бойер («Волк с Уолл-стрит») и другие.

Второй сезон «Личной жизни» — это совместное шоу Сэма Бойда, Бриджет Бедард и Рэйчел Уильямс, которые также выступают исполнительными продюсерами с Харпером и Кендрик, а также Полом Фейгом и Дэном Маньянте.

Первые три эпизода сериала выйдут 28 октября, еще три — 4 ноября. Финальные четыре серии появятся на стриминге 11 ноября.