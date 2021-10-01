В Хабаровске бывшего прокурора осудили за посредничество во взятке

Суд Хабаровского края приговорил экс-прокурора Железнодорожного района Дмитрия Губанова к шести годам колонии и штрафу в два миллиона рублей. Губанов признан виновным в посредничестве в даче взятки и покушении на мошенничество, сообщается на сайте регионального управления СК.

«Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением классного чина старшего советника юстиции, и штрафом в размере 2,02 миллиона рублей»

По делу проходили еще два жителя Хабаровска. Одному из них назначили три года колонии и штраф в размере 40 000 рублей. Другому — штраф в 1,2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на два года.

Дмитрия Губанова задержали в апреле 2019 года. По информации РИА «Новости», прокурора застали за передачей посреднику взятки в рабочем кабинете. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на посредничество в даче взятки» и «Покушение на мошенничество».

Как установило следствие, Губанов был связан с уголовным делом о хищении денежных средств коммерческого предприятия, которое возбудили в МВД по Хабаровску в 2018 году. В ходе расследования выяснилась возможная причастность директора сторонней фирмы. Он обратился к прокурору, который привлек двух бывших сотрудников правоохранительных органов, чтобы решить этот вопрос в пользу директора. Дмитрий Губанов потребовал за это 2 млн рублей, из которых 1 млн планировал присвоить себе.