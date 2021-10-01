В Испании на Шакиру и ее сына напали дикие кабаны. Они утащили сумку певицы

Шакира опубликовала снимки кадры с порванной сумкой — ее удалось позднее найти в лесу. «Они забрали мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. И все сломали», — посетовала певица.

На колумбийскую певицу Шакиру и ее восьмилетнего сына напали дикие кабаны. Инцидент произошел в Барселоне. Животные утащили сумку артистки. Об этом сообщил Би-би-си со ссылкой на инстаграм поп-звезды.

По словам артистки, она «противостояла дикому кабану». Издание отмечает, что Шакира — не единственная жертва животных, которые появились в столице Каталонии в последние годы. Только в 2016 году испанская полиция получила 1187 сообщений о нападениях кабанов.

Дикие звери атаковали местных собак, поедали еду, оставленную для кошек, мешали автомобильному движению и становились причинами ДТП. В 2013 году один полицейский попытался выстрелить в кабана, но промахнулся и ранил своего напарника.

Би-би-си добавляет, что кабанов привлекает в городах мусор, выброшенный людьми. Число этих животных резко выросло по всей Европе, на всем континенте проживают более 10 млн особей. Помимо прочих неприятностей, они могут переносить различные болезни.