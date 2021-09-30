В Нижегородской области прошел фестиваль «Выкса | Арт-овраг»

В Нижегородской области состоялись два уик-энда фестиваля новой культуры «Выкса | Арт-овраг». На них представили проекты, разработанные в соавторстве знаменитых художников с жителями Выксы. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль отметил свой десятый день рождения. В юбилейном событии приняли участие фотограф-бытописатель Дмитрий Марков, музыкант Владимир Мартынов, композитор Дмитрий Баженов, режиссер Андрей Маник и актриса Алина Насибуллина.

Также творческими партнерами выксунцев стали писательница Людмила Петрушевская, актрисы Ирина Пегова и Роза Хайруллина, журналисты Владимир Раевский и Мари Армас, художница Вивиан Каккури, а также музыканты Zventa Sventana, «Аигел», Евгений Горбунов и Саша Виноградова.

«Практически нет ни одного события, где бы не участвовали жители Выксы. А чтобы лучше узнать Выксу и выксунцев, многие художники несколько недель провели здесь. Мы создаем в Выксе сообщество горожан, которые вместе с нами меняют город к лучшему», — рассказала создатель фестиваля Ирина Седых.

По словам директора «Выкса | Арт-овраг» Федора Павлова-Андреевича, мероприятия 2021 года удивили и местных жителей, и приехавших из других городов гостей. «Удивление — очень важная энергия. Все фестивальные дни в городе было ощущение драйва, веселья, единения», — добавил он.

Фестиваль представил в этот раз большую инклюзивную программу. Среди мероприятий, в которых поучаствовали зрители с особенностями здоровья, были краеведческий променад-спектакль, театральные и цирковые перформансы, музыкальные события и мероприятия детской программы.