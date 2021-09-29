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Джей Кей Симмонс сыграет убийцу-социопата в триллере «Лес»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:06

Американский актер Джей Кей Симмонс, известный по фильмам «Человек-паук», «Игры джентельменов» и «Одержимость», сыграет убийцу-социопата в триллере Мишель Шумахер «Лес». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма написала сама Шумахер вместе с Кэролин Карпентер. Он рассказала историю о девочке-подростке, страдающей от тревожности из‑за некоего трагического события в ее прошлом. Однажды она обнаружит, что за ней в лесу охотится маньяк.

«Я не хотел играть по-настоящему страшных плохих парней, когда наши дети были маленькими, отчасти из‑за того, как это может повлиять на них, если они увидят фильм, а также потому что я не хотел приносить эту энергию домой после напряженного съемочного дня», — сказал Симмонс.

Помимо него, в триллере снимутся Аллен Лич («Аббатство Даунтон»), Фернанда Уррехола («Нарко: Мексика») и Изабель Аней. Продюсером проекта выступит Рэндл Шумахер. Когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно.

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