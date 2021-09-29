В арабском мире впервые премьер-министром стала женщина. Она возглавила правительство Туниса

В Тунисе премьер-министром назначили Наджле Боден Ромдан. Она стала первой женщиной, возглавившей правительство одной из стран арабского мира. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ее назначил на пост президент страны Кайс Саид. Он отметил, что таким образом отдает дань уважения тунисским женщинам. По мнению президента, приоритетом правительства должна стать «борьба с коррупцией и хаосом, охватившим многие государственные учреждения».

Два месяца назад Саид отправил в отставку правительство и приостановил работу парламента на фоне массовых протестов. Они произошли из‑за ухудшения экономической ситуации в стране и непоследовательными действиями властей в борьбе с COVID-19.

Лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинял президента в узурпации власти. Саид недавно расширил президентские полномочия.

Наджле Боден Ромдан в данный момент 63 года. Ранее она была профессором Национальной школы инженеров в Тунисе, занималась геолого-геофизическими исследованиями. В 2011 году стала гендиректором по качеству Министерства высшего образования и научных исследований. В последнее время работала над реализацией программ Всемирного банка.