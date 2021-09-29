«Мобильный художественный театр» представит аудиоспектакль о Москве глазами курьера

«Мобильный художественный театр» Михаила Зыгаря представит аудиоспектакль «Петя и Walk». Он будет посвящен тому, какой предстает Москва глазами работника одной из служб доставки. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Авторы идеи отказались от того, чтобы главную роль озвучивал профессиональный актер. Кастинг был проведен среди курьеров — его успешно прошел Нурсултан Раимбеков. Роль рассказчика взяла на себя актриса Ксения Раппопорт.

«По сюжету главный герой много ходит по городу пешком и коллекционирует его звуки, мечтая передать образ Москвы с помощью музыки. Он курьер, у него сложное восточное имя, поэтому всем знакомым он представляется Петей», — так замысел произведения описывают создатели.

Идея спектакля опирается на сказочное музыкальное произведение Сергея Прокофьева «Петя и волк», в котором каждому персонажу соответствует определенный музыкальный инструмент. В спектакле «Мобильного художественного театра» каждая улица или заметный объект имеют собственное звучание.

Команда спектакля записала на маршруте более пятидесяти звуков. На их основе композитор Леонид Андрулайтис создал музыкальную партитуру. Автором текста стал Антон Черенков («Покровка. До дна»), а режиссером — Алексей Киселев («Погоня за светом», «Рас-стаемся», «Ненапрасная юность»).

«Мобильный художественный театр» разрабатывает аудиоспектакли, которые нужно слушать, следуя по определенному маршруту. «Петя и Walk» станет доступен для всех желающих 2 октября. Чтобы начать его прослушивать, необходимы наушники и мобильное приложение «Мобильного художественного театра». Стоимость билета — 99 рублей, продолжительность — 60 минут.