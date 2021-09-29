В Испании установили скульптуру тонущей головы, чтобы обратить внимание на изменение климата

На реке Нервьон в испанском городе Бильбао установили «живую» скульптуру тонущей девушки. Ее создал мексиканский художник Рубен Ороско, сообщает издание Reason Why.
Скульптура «Bihar» (в переводе в баскского языка «завтра») представлена в виде головы девушки, которая полностью погружается в воду и всплывает обратно в зависимости от приливов и отливов. С ее помощью художник обращает внимание на изменение климата и на то, что будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.
Для того чтобы увидеть задумку автора в действии, организация BBK Foundation, которая занимается развитием провинции Бискайя, создала специальный сайт проекта. На нем размещена приливная карта Бильбао.
Работа выполнена из смолы и стекловолокна, а также окрашена полупрозрачной смолой вместо краски. Весит она около 120 килограмм, а ее размеры — 1,7 метра в высоту и 1,92 метра в ширину — это в 11 раз увеличенная голова десятилетней девочки.
Представители BBK Foundation рассказали, что установка скульптуры проводилась глубокой ночью и это немного напугало жителей Бильбао.
«Сначала это вызвало у меня чувство стресса, когда большая часть лица была вне воды, но теперь мне она передает печаль, много печали», — рассказала очевидица Триана Гил.
А одна из зрительниц подумала, что голова тонущей девушки является памятником трагического события в прошлом. «Сегодня я узнала, что это не так, но я думаю, что каждый человек может придать этому свой собственный смысл», — отметила она.