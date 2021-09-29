В Испании установили скульптуру тонущей головы, чтобы обратить внимание на изменение климата

На реке Нервьон в испанском городе Бильбао установили «живую» скульптуру тонущей девушки. Ее создал мексиканский художник Рубен Ороско, сообщает издание Reason Why.

Скульптура «Bihar» (в переводе в баскского языка «завтра») представлена в виде головы девушки, которая полностью погружается в воду и всплывает обратно в зависимости от приливов и отливов. С ее помощью художник обращает внимание на изменение климата и на то, что будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.

Для того чтобы увидеть задумку автора в действии, организация BBK Foundation, которая занимается развитием провинции Бискайя, создала специальный сайт проекта. На нем размещена приливная карта Бильбао.