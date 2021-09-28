Netflix показал трейлер вестерна «Тем больнее падать» с саундтреком от Jay-Z и Kid Cudi

Стриминговая платформа Netflix опубликовала полный трейлер вестерна «Тем больнее падать». Режиссер — Джеймс Сэмюэль («К рассвету они умрут»).

По сюжету темнокожий ковбой Нэт Лав, родившийся на рабовладельческой плантации и сбежавший на Дикий Запад, узнает, что его давний враг Руфус Бак сбегает из‑под стражи. Нэт решает выследить противника и взять правосудие в свои руки.

Саундтреком к ролику стал новый сингл «My Guns Go Bang» Kid Cudi и Jay-Z. Последний также выступает продюсером картины.