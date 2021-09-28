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Netflix показал трейлер вестерна «Тем больнее падать» с саундтреком от Jay-Z и Kid Cudi

Виктория Шанина
Сегодня в 21:35

Стриминговая платформа Netflix опубликовала полный трейлер вестерна «Тем больнее падать». Режиссер — Джеймс Сэмюэль («К рассвету они умрут»).

По сюжету темнокожий ковбой Нэт Лав, родившийся на рабовладельческой плантации и сбежавший на Дикий Запад, узнает, что его давний враг Руфус Бак сбегает из‑под стражи. Нэт решает выследить противника и взять правосудие в свои руки.

Саундтреком к ролику стал новый сингл «My Guns Go Bang» Kid Cudi и Jay-Z. Последний также выступает продюсером картины.

Лента основана на реальной истории ковбоя Нэта Лава, жившего с 1854 по 1921 год. Он стал известен благодаря победе в соревнованиях по верховой езде, борьбе с угонщиками скота и профессиональным навыкам в стрельбе.

В фильме сыграли Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Идрис Эльба («Большая игра»), Реджина Кинг («Враг государства»), Лейкит Стэнфилд («Достать ножи») и Зази Битз («Джокер»). Сценарий Сэмюэль написал вместе с автором «Иллюзии обмана» Боузом Якином.

Премьера вестерна Джеймса Сэмюэля пройдет на Лондонском кинофестивале 6 октября. На стрим-сервисе Netflix «Тем больнее падать» выйдет 3 ноября.

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