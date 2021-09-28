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Число ежемесячных активных пользователей TikTok превысило миллиард

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

Видеосервисом TikTok летом 2021 года ежемесячно пользовались более миллиарда человек .Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

За год аудитория TikTok выросла таким образом на 45%: в 2020 году сервисом пользовались ежемесячно 689 млн пользователей. У Facebook рост значительно скромнее, он составляет 7%, отметил «Коммерсант».

TikTok с каждым годом пользуются все больше людей. В январе 2018 году у видеосервиса было 55 млн пользователей, в декабре 2019 года — 506 млн.

«Для нас большая честь быть домом для нашего чрезвычайно разнообразного сообщества семей, малого бизнеса и создателей, которые превращаются в наших любимых звезд», — прокомментировали представители соцсети.

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