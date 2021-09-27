Датский художник взял деньги у музея и не стал их возвращать. Он назвал это произведением искусства

Музей современного искусства Kunsten в Дании заплатил 534 000 крон (около 6 млн рублей) художнику-концептуалисту Йенсу Хонингу, но тот решил не выполнять обещанную работу. По его словам, это и есть произведение искусства, пишет Bloomberg.
Хонинг должен был воспроизвести свою более раннюю работу, которая сравнивала годовой доход жителей из Дании и Австрии. Две стеклянные коробки-рамы наполнялись кронами и евро.
Сотрудники музея открыли посылку от художника, но коробки оказались пустыми. Саму работу он переименовал, и теперь она называется «Take the Money and Run» («Бери деньги и беги»).
«Произведение искусства в том, что я взял их деньги», — объяснил Йенс Хонинг.
В Kunsten уверены, что художник должен вернуть 534 000 крон, но тот отказывается. На данный момент руководство музея решает, стоит ли обратиться в полицию после окончания выставки в январе.