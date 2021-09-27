В киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ лауреата Каннского кинофестиваля «Разжимая кулаки»

«Каро.Арт» и кинокомпания «Пионер» проведут в Большом зале киноцентра «Октябрь» спецпоказ фильма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Картина будет демонстрироваться на осетинском языке с русскими субтитрами.
Действие происходит в небольшом шахтерском городке Мизур в Северной Осетии. Главный герой Заур перевез туда сыновей и дочь, которых воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.
Старший Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко все еще не знает, чего хочет от жизни, а средняя Ада, хоть уже и достаточно взрослая, до сих пор в глазах отца является маленьким беззащитным ребенком. Начать самостоятельную жизнь оказывается для девушки сложной задачей.
В ролях: Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева и другие. Сценарий написали Кира Коваленко, Антон Яруш и Любовь Мульменко.
«Разжимая кулаки» — это второй фильм Киры Коваленко после «Софички» 2016 года. Картина получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2021 году.
Ленту представит съемочная группа, а после показа состоится обсуждение с Кирой Коваленко. Модератором встречи выступит главред журнала «Искусство кино» Антон Долин. Начало — 28 сентября, в 20.00.