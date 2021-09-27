В киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ лауреата Каннского кинофестиваля «Разжимая кулаки»

«Каро.Арт» и кинокомпания «Пионер» проведут в Большом зале киноцентра «Октябрь» спецпоказ фильма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Картина будет демонстрироваться на осетинском языке с русскими субтитрами.

Действие происходит в небольшом шахтерском городке Мизур в Северной Осетии. Главный герой Заур перевез туда сыновей и дочь, которых воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Старший Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко все еще не знает, чего хочет от жизни, а средняя Ада, хоть уже и достаточно взрослая, до сих пор в глазах отца является маленьким беззащитным ребенком. Начать самостоятельную жизнь оказывается для девушки сложной задачей.