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Генпрокуратура признала «Европейскую сеть организаций наблюдения за выборами» нежелательной

Виктория Шанина
Сегодня в 18:17

Генпрокуратура России признала международную НПО «Европейская сеть организаций наблюдения за выборами» (ENEMO) нежелательной на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что такое решение основано на «изучении поступивших материалов». Поводом послужило то, что деятельность ENEMO «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — заключают представители Генпрокуратуры.

Согласно описанию на сайте ENEMO, сеть была основана в сентябре 2001 года. На данный момент ее членами являются 23 организации из 18 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также Евросоюза.

В России организацией-членом ENEMO стало Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»*. В июне 2013 году Минюст приостановил ее деятельность, признав НКО-иноагентом.

* «Голос» внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

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