Генпрокуратура признала «Европейскую сеть организаций наблюдения за выборами» нежелательной

Генпрокуратура России признала международную НПО «Европейская сеть организаций наблюдения за выборами» (ENEMO) нежелательной на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что такое решение основано на «изучении поступивших материалов». Поводом послужило то, что деятельность ENEMO «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — заключают представители Генпрокуратуры.

Согласно описанию на сайте ENEMO, сеть была основана в сентябре 2001 года. На данный момент ее членами являются 23 организации из 18 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также Евросоюза.

В России организацией-членом ENEMO стало Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»*. В июне 2013 году Минюст приостановил ее деятельность, признав НКО-иноагентом.

* «Голос» внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.