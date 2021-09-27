Музыкант Никита Забелин создал трек в поддержку проекта Greenpeace по переходу на зеленую энергию

Забелин исполнил композицию у ветрогенераторов в Ульяновской области — это первый регион России, где появился промышленный ветропарк, завод по производству лопастей для ветрогенераторов и предприятия, которые развивают возобновляемую энергетику для собственных нужд.

«Я музыкант. Но в первую очередь я человек, который ответственно относится к своей жизни и к жизни других на этой планете. Я решил написать музыку для проекта, чтобы привлечь внимание к проблеме климатических изменений. Когда я думал об идее трека, то размышлял на тему человека и природы, стихии, разума и того, как они могут сосуществовать. Ветер олицетворяет свободу, а музыка — это свобода для человека. Для меня этот символизм очень важен, потому что я свободный человек. А еще элементом выступления станет то, что вся используемая моими приборами энергия будет чистой и питаться от солнечных батарей», — рассказал музыкант.

Никита Забелин — один из самых заметных техно-музыкантов России, основатель музыкального лейбла Resonance Moscow, преподаватель в музыкальном отделении Британской высшей школы дизайна Moscow Music School. Его дебютный альбом вышел в 2019 году.