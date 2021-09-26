IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы

В апреле 2022 года IKEA перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. Об этом служба поддержки компании сообщила в твиттере. 23 сентября пользователь с ником heyimdaf обратился к поддержке с вопросом о том, почему акула пропала с сайта магазина. Сотрудник по имени Хизер ответил, что игрушки нет в наличии, а информации о том, появится ли она когда‑либо еще, нет. Юзеры, которым полюбилась акула, стали активно просить вернуть ее в каталог.

Hi Heather, tell your superiors people want Blåhaj to return. Thanks! — fry🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@justarandomfry) September 25, 2021 «Привет, Хизер, передай своему начальству, что люди хотят, чтобы Blahaj вернулся. Спасибо!»

Другой работник поддержки Алекс пообещал зарегистрировать комментарии по этому поводу и заявил, что товар стал недоступен из‑за проблем с поставками. Кроме того, он анонсировал прекращение производства игрушек Blahaj с апреля 2022 года. Теперь в твиттере еще больше комментариев от фанатов акулы из IKEA. Судя по всему, игрушка уже давно популярна в сети и стала негласным атрибутом ЛГБТ-сообщества. С ее участием есть сотни тиктоков и фотографий.

Noooo, you can't discontinue BLAHAJ! The BLAHAJs we have are treasured members of this household and everyone deserves to have that joy! — Gentle ˢᶜʰʷᵉⁿᵏ (@foxo_cube) September 26, 2021 «Неееет, вы не можете прекратить [производство] Blahaj! Blahaj, которые у нас есть, являются ценными членами этого семейства, и каждый заслуживает такой радости!»

PLEASE continue Blahaj! They are part of the Ikea lifestyle - we rely on them and they are one of the key reasons why I enjoy going to the Ikea store every few months! Please make this into a critical topic. People love blahaj soo much! Loosing smol Blahaj was already tragic 😢😭 — rainbowderpy 🌈🦄🦈😷💉 ◴_◶ 🔜 PonyCon Holland (@RainbowDerpyYaY) September 26, 2021 «Пожалуйста, продолжайте [выпускать] Blahaj! Они стали частью образа жизни IKEA — мы рассчитываем на них, и они являются одной из основных причин, почему мне нравится ходить в магазин IKEA каждые несколько месяцев! Пожалуйста, сделайте это важной темой. Люди так сильно любят Blahaj! Потерять маленьких Blahaj было уже трагично»

terrible day for the lgbt community — tori 🏳️‍🌈 (@1lexxi) September 25, 2021 «Ужасный день для ЛГБТ-сообщества»