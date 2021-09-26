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IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы

Виктория Шанина
Сегодня в 17:18

В апреле 2022 года IKEA перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. Об этом служба поддержки компании сообщила в твиттере.

23 сентября пользователь с ником heyimdaf обратился к поддержке с вопросом о том, почему акула пропала с сайта магазина. Сотрудник по имени Хизер ответил, что игрушки нет в наличии, а информации о том, появится ли она когда‑либо еще, нет.

Юзеры, которым полюбилась акула, стали активно просить вернуть ее в каталог.

«Привет, Хизер, передай своему начальству, что люди хотят, чтобы Blahaj вернулся. Спасибо!»

Другой работник поддержки Алекс пообещал зарегистрировать комментарии по этому поводу и заявил, что товар стал недоступен из‑за проблем с поставками. Кроме того, он анонсировал прекращение производства игрушек Blahaj с апреля 2022 года.

Теперь в твиттере еще больше комментариев от фанатов акулы из IKEA. Судя по всему, игрушка уже давно популярна в сети и стала негласным атрибутом ЛГБТ-сообщества. С ее участием есть сотни тиктоков и фотографий.

«Неееет, вы не можете прекратить [производство] Blahaj! Blahaj, которые у нас есть, являются ценными членами этого семейства, и каждый заслуживает такой радости!»
«Пожалуйста, продолжайте [выпускать] Blahaj! Они стали частью образа жизни IKEA — мы рассчитываем на них, и они являются одной из основных причин, почему мне нравится ходить в магазин IKEA каждые несколько месяцев! Пожалуйста, сделайте это важной темой. Люди так сильно любят Blahaj! Потерять маленьких Blahaj было уже трагично»
«Ужасный день для ЛГБТ-сообщества»
@svetlyi_

Если вы не рыдали на этом моменте, то вы бессердечный человек 💔💔💔#акула #акулаизикеи #блохэй #икеа #ikea

♬ оригинальный звук - Svetlyi
@leoalexey

Жизнь акулы🦈🦈🦈 #акула #акулаизикеи #икея #shark #sharkikea #ikea #игрушка #toy #жизнь #одинденьакулы

♬ оригинальный звук - Leo Alexey

А многие даже называют так свои страницы в соцсетях.

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