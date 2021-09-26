IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы

В апреле 2022 года IKEA перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. Об этом служба поддержки компании сообщила в твиттере.
23 сентября пользователь с ником heyimdaf обратился к поддержке с вопросом о том, почему акула пропала с сайта магазина. Сотрудник по имени Хизер ответил, что игрушки нет в наличии, а информации о том, появится ли она когда‑либо еще, нет.
Юзеры, которым полюбилась акула, стали активно просить вернуть ее в каталог.
Другой работник поддержки Алекс пообещал зарегистрировать комментарии по этому поводу и заявил, что товар стал недоступен из‑за проблем с поставками. Кроме того, он анонсировал прекращение производства игрушек Blahaj с апреля 2022 года.
Теперь в твиттере еще больше комментариев от фанатов акулы из IKEA. Судя по всему, игрушка уже давно популярна в сети и стала негласным атрибутом ЛГБТ-сообщества. С ее участием есть сотни тиктоков и фотографий.
А многие даже называют так свои страницы в соцсетях.