Автограф-сессия Пелевина оказалась фейком, устроенным для нового номера Esquire

Встреча Виктора Пелевина с поклонниками в Москве оказалась ненастоящей, а в образе писателя предстал актер Юрий Борисов. Об этом в своем инстаграме рассказал главный редактор Esquire Сергей Минаев.
В конце лета команда журнала придумала тему для октябрьского выпуска — фейк-ньюс и «тотальное царство медиа». Минаев обратился к Борисову и журналисту Роману Супер, который взял у артиста интервью. После этого актера сфотографировали под толстым слоем грима для обложки выпуска.
«Ну, а кто должен быть на обложке? Кто главный и величайший мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин. Но Виктора Олеговича невозможно достать, и у нас никак не получалось с ним договориться», — объяснил Минаев, почему настоящий писатель в выпуске не появится.
Редакция оценила идею, но главред решил, что «мистификация должна быть доиграна до конца». Тогда Минаев попросил автора телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» выложить фотографии фейкового Пелевина, который подписывает «свои» книги. «Дальше медиа сделали все сами — у нас за день было 134 заголовка об этой автограф-сессии», — отметил он.
«Мистификация полностью удалась. Действительно, все, что медиа скажет, мы готовы есть огромной ложкой и требовать добавки», — заключил Минаев.