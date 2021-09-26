Автограф-сессия Пелевина оказалась фейком, устроенным для нового номера Esquire

Встреча Виктора Пелевина с поклонниками в Москве оказалась ненастоящей, а в образе писателя предстал актер Юрий Борисов. Об этом в своем инстаграме рассказал главный редактор Esquire Сергей Минаев.

В конце лета команда журнала придумала тему для октябрьского выпуска — фейк-ньюс и «тотальное царство медиа». Минаев обратился к Борисову и журналисту Роману Супер, который взял у артиста интервью. После этого актера сфотографировали под толстым слоем грима для обложки выпуска.

«Ну, а кто должен быть на обложке? Кто главный и величайший мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин. Но Виктора Олеговича невозможно достать, и у нас никак не получалось с ним договориться», — объяснил Минаев, почему настоящий писатель в выпуске не появится.