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Люк Бессон приедет на открытие Ташкентского международного кинофестиваля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:51

Французский режиссер Люк Бессон примет участие в открытии Международного кинофестиваля в Ташкенте. Об этом «Спутнику» сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.

Бессон станет почетным гостем масштабного кинофорума на фестивале «Жемчужина Шелкового пути». В Агентстве добавили, что постановщик «Леона» поучаствует и в других мероприятиях в Ташкенте.

Вместе с голливудским режиссером на Ташкентский международный кинофестиваль приедут и российские кинодеятели — Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ирина Пегова. Также среди участников заявлен Стивен Сигал.

Участники фестиваля проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в «Днях российского кино» в Самарканде и Бухаре.

Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года, начиная с 1968-го. Это был крупнейший съезд кинематографистов из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний состоялся в 1997 году. В этом году он состоится с 29 сентября по 3 октября.

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