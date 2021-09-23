В Нижегородской области пройдет фестиваль «Выкса | Арт-Овраг»

С 24 по 26 сентября в Нижегородской области пройдет фестиваль современной культуры «Выкса | Арт-Овраг». На нем местные жители представят свои арт-работы, созданные вместе с художниками со всего мира. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

По словам директора «Выкса | Арт-Овраг» Федора Павлова-Андреевича, фестиваль решил отказаться от «гастрольных принципов». «Это не значит, что отныне в Выксе не будет звезд, но основным условием их работы в городе будет полная „выксунизация“, что в переводе на человеческий язык означает: длительный, от двух недель, срок „породнения“ с городом», — пояснил он.

«Мы хотим не только охватить большую аудиторию и позволить распространить новость о городе, где творится новая культуры, но и подарить выксунцам ощущение, что они и есть этот самый фестиваль — сделанный с ними и о них, и растущий вместе с городом», — добавила организатор «Выкса | Арт-Овраг» Ирина Седых.

В этом году в фестивале примут участие группы Zventa Sventana, писательница Людила Петрушевская, режиссер Андрей Маник, бразильская художница Вивиан Каккури и питерский Упсала-Цирк. Также свои проекты представят автор парка «Зарядье» Чарльз Рендфро, режиссер Алина Насибуллина и якутский фотограф Алексей Васильев.

На «Выкса | Арт-Овраг» можно будет увидеть аудио-пространственный перформанс, основанный на диалоге музыки трех веков — XV, XX и XXI. Его подготовят Гийом Дюфаи, Владимир Мартынов и Дмитрий Баженов — их вдохновит архитектура разных поколений.

Полную программу мероприятий, среди которых есть и интервью-проект Владимира Раевского, и спортивные забеги, и мастер-классы для детей, можно найти на сайте события. Билеты на фестиваль доступны там же.