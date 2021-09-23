Фестиваль актуального научного кино начнется в Москве 24 сентября

24 сентября в Москве стартует Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Он пройдет в кинотеатрах «Иллюзион» и «Октябрь», а также в Центре документального кино и Новой Третьяковке, сообщили «Афише Daily» организаторы смотра.

В течение семи дней в столице будут показывать лучшие картины о кино со всего мира. Всего в программе — 22 авторских полнометражных фильма о науке и новых технологиях, в том числе «Мозг» швейцарца Жана-Стефана Брона и «Системная ошибка» немца Флориана Опица.

Фильмом открытия ФАНК станет датская лента «В погоне за гедонией» режиссера Перниллле Роуз Гронкъер — в ее озвучке приняла участие Тильда Суинтон. Картина расскажет о технологии глубокой стимуляции мозга.