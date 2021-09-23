Фестиваль актуального научного кино начнется в Москве 24 сентября

24 сентября в Москве стартует Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Он пройдет в кинотеатрах «Иллюзион» и «Октябрь», а также в Центре документального кино и Новой Третьяковке, сообщили «Афише Daily» организаторы смотра.
В течение семи дней в столице будут показывать лучшие картины о кино со всего мира. Всего в программе — 22 авторских полнометражных фильма о науке и новых технологиях, в том числе «Мозг» швейцарца Жана-Стефана Брона и «Системная ошибка» немца Флориана Опица.
Фильмом открытия ФАНК станет датская лента «В погоне за гедонией» режиссера Перниллле Роуз Гронкъер — в ее озвучке приняла участие Тильда Суинтон. Картина расскажет о технологии глубокой стимуляции мозга.
Также на фестивале можно будет посмотреть «Человеческую натуру» Адама Балта о последних достижениях генной инженерии, «Сбой в матрице» Родни Ашера о возможной иллюзорности мира и «Мы словно боги» Дэфида Альварадо и Джейсона Суссберга об издателе журнала «Каталог Земли» Стюарте Брэнде.
Австрийский культурный форум представит на ФАНК сразу две премьеры: фильм «Хлеб: ежедневное чудо» Харальда Фридла и экологический триллер «Лес. Кто меняет правила?». Последний посвящен махинациям лесной мафии по всему миру.
На фестивале покажут и работы российских авторов: «Пространство Лобачевского» Екатерины Еременко, «Робот, я люблю тебя» Юлии Киселевой, «Мой личный дракон» Милы Кудряшовой и «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина.
Помимо кинопоказов, гостей ждут дискуссии с учеными и экспертами, например, со специалистами по искусственному интеллекту Владимиром Кохом, Иваном Оселедцем, Манвелом Аветисяном и Дмитрием Бабаевым, научным редактором издательства «Альпина» Ольгой Павловой, профессором Сколтеха и нейрофизиологом Михаилом Лебедевым.