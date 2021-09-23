«Кинопоиск» экранизирует романы-бестселлеры Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли

«Кинопоиск» получил права на экранизацию детективного цикла писателя Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли. Соответствующую сделку сервис заключил с литературным агентством «Банке, Гуман и Смирнова», сообщили «Афише Daily» в пресс-службе проекта.

Сервис планирует создать сериал по мотивам трилогии израильского автора, переведенной на 17 языков. Омеру представители компании пообещали, что превратят книги «Внутри убийцы», «Заживо в темноте» и «Глазами жертвы» в «выдающийся сериал международного уровня».

«Всемирный успех романов о Зои Бентли — от США и Восточной Европы до Вьетнама — натолкнул меня на мысль, что экранизировать книги в Америке вовсе не обязательно. И вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам, в том числе и к России», — рассказал Омер.

Он признался, что к работе с российскими кинематографистами его подтолкнул успех сериалов «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Омера, по его словам, впечатлили в них сюжетные повороты, конфликты и развитие персонажей. Кроме того, одним из решающих факторов стало то, что в России сериалы снимают «быстро и хорошо», добавил писатель.

«Адаптация на экране произведений Майка Омера — это большая ответственность и огромная честь для нас. „Кинопоиск“ впервые работает над экранизацией международного бестселлера. И здесь очень важно найти ту форму рассказа этих историй, которая будет понятна и интересна как российскому, так и зарубежному зрителю», — сказал директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

Она заявила, что работа над сценарием экранизации первой книги цикла, вышедшей в 2018 году, уже стартовала. В данный момент «Кинопоиск» ведет переговоры с потенциальными режиссерами проекта. Какие кандидатуры рассматривает сервис, не сообщается.