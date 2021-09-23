В сети появился первый трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна». В главной роли Бенедикт Камбербатч

Amazon поделился первым трейлером фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербатчем в роли английского художника XIX века. Премьера картины в России запланирована на 21 октября.

В ролике Уэйн устраивается иллюстратором детских книг, чтобы обеспечить пять сестер после смерти отца. «Вы поймали что‑то такое от кошки, может быть, потому, что вы сами изгой?» — спрашивает его работодатель, перебирая рисунки. А после этого зрителям показывают его отношения с гувернанткой Эмили Ричардсон, которая впоследствии становится женой.

Во второй части трейлера художник заинтересовывается электричеством, а семья начинает переживать за его психическое состояние. «Я ощущаю электричество», — говорит он.