В сети появился первый трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна». В главной роли Бенедикт Камбербатч

Amazon поделился первым трейлером фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербатчем в роли английского художника XIX века. Премьера картины в России запланирована на 21 октября.
В ролике Уэйн устраивается иллюстратором детских книг, чтобы обеспечить пять сестер после смерти отца. «Вы поймали что‑то такое от кошки, может быть, потому, что вы сами изгой?» — спрашивает его работодатель, перебирая рисунки. А после этого зрителям показывают его отношения с гувернанткой Эмили Ричардсон, которая впоследствии становится женой.
Во второй части трейлера художник заинтересовывается электричеством, а семья начинает переживать за его психическое состояние. «Я ощущаю электричество», — говорит он.
Помимо Камбербатча, в картине снялись Клэр Фой («Корона»), Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Ник Кейв («Ветреная река»), Оливия Колман («Корона»), Андреа Райсборо («Бердмэн»), Тоби Джонс («Бесконечность»), Шэрон Руни («Мой безумный дневник»), Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»), Стейси Мартин («Мой создатель»), София Ди Мартино («Локи») и другие.
Луис Уэйн — английский художник и иллюстратор, известный своими странными изображениями антропоморфных кошек. Животные на его картинах зачастую пародировали поведение человека, являясь сатирой на модные течения и тенденции в обществе. На протяжении 30 лет он создавал до 600 рисунков в год и иллюстрировал около сотни книг для детей. Его работы часто публиковали в газетах и журналах, например в «Ежегоднике Луиса Уэйна».
В последние годы своей жизни художник страдал от шизофрении. Уэйн был уверен, что духи направляют на него потоки эфира, а он, как и кошки, «полон электричества». Серия из шести его картин, написанных в разный период, часто используется в учебниках по психиатрии для иллюстрации изменения стиля творчества в результате психической болезни.