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Лекции, встречи с писателями и презентации книг на фестивале «Берег» покажут онлайн

Семён Гудошников
Сегодня в 15:20

Ключевые события книжного фестиваля «Берег», который пройдет в Благовещенске с 24 по 26 сентября, покажут онлайн. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

На странице феста во «ВКонтакте» можно будет посмотреть встречи с писателями, дискуссии, лекции и презентации книг и издательств. На мероприятии выступят писатели Александр Архангельский, Дмитрий Данилов, Алексей Поляринов, поэт Дмитрий Воденников, популяризатор науки Ася Казанцева, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин и другие.

Онлайн покажут презентации романа о психологии сект «Риф» Алексея Поляринова, нового издания «Перевод с подстрочника» Евгения Чижова, книги «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой, нового романа «Русский иероглиф» Александра Архангельского о русских китайцах и сборника пьес Дмитрия Данилова от издательства «Городец».

Редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов побеседует с шеф-редактором Storytel Константином Мильчиным о старой и новой литературной критике, а Ася Казанцева прочитает лекцию «Что такое стресс и как с ним жить?». Полное расписание событий смотрите тут.

Вместе с фестивалем пройдет и книжная ярмарка «Берег», на которой представят книги 50 российских издательств. Она расположится на улице Ленина от Пионерской до 50 лет Октября.

В этом году «Берег» пройдет в Благовещенске во второй раз. Его организуют ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», АООО «Социальная инициатива» и Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского. Фестиваль поддерживает Минкульт Амурской области и компания «РусГидро».

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