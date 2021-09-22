Умерших рэперов XXXTentacion и Lil Peep обвинили в плагиате из‑за трека «Falling Down»

Музыкант Ричард Джейден Хофф, известный под сценическим именем K.R.i.O, подал в суд на умерших рэперов XXXTentacion и Lil Peep. Он обвиняет их в плагиате. Об этом сообщил TMZ. Артист убежден, что покойные коллеги скопировали в совместном треке «Falling Down» придуманную им гитарную партию, которая была представлена в композиции «Under My Breath» в июне 2018 года. Она появилась на Soundcloud на три месяца раньше хита XXXTentacion и Lil Peep.

По мнению Хоффа, рэперы зациклили, ускорили, отфильтровали и отредактировали его гитарный рифф. Несмотря на внесенные изменения, музыкант без труда узнал партию в «Falling Down» — она осталась в значительной степени похожа на оригинал. Песня «Falling Down» быстро приобрела коммерческий успех: ее более чем 20 млн раз прослушали на Spotify и YouTube. Кроме того, сингл занял 13-е место в списке Billboard Hot 100 и вошел в студийный альбом Lil Peep «Come Over When You’re Sober, Pt. 2».