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В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:02

Частная российская космическая компания Success Rockets в ноябре запустит суборбитальную ракету Nebo 25. Старт будет совершен с полигона в Астраханской области. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

Ракету начали разрабатывать в августе 2020 года. В ближайшее время она, как надеются создатели, установит новый национальный рекорд по высоте полета среди частных компаний. Nebo 25 должна подняться на высоту в 20 км и безопасно приземлиться.

Nebo 25 — одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 м, калибром 110 мм и стартовой массой 65 тыс. кг. На ней установлен реактивный двигатель — он разгонит ракету во время миссии до двукратной скорости звука.

«Из телеметрического оборудования на ракете будут установлены два поисковых телеметрических модуля. Задача этой аппаратуры — в первую очередь передавать координаты местонахождения ракеты для ее дальнейшего поиска», — добавил гендиректор Success Rockets Олег Мансуров.

Первую миссию Nebo 25 назвали «The bear wakes up» («Медведь просыпается»), «чтобы обратить внимание мирового сообщества на то, что Россия готова зайти на поле частного космоса». Специально для полета компания вместе с Британской высшей школой дизайна разработала эмблемы и шевроны.

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Ранее Success Rockets уже провела огневые испытания двигателя и запустила прототип суборбитальной ракеты. На сегодняшний день ракетный двигатель Nebo 25 является самым мощным среди разработок частных компаний России.

«Миссия компании Success Rockets — сделать космос доступным и прибыльным. Для этого нужно обеспечить условия для частых запусков небольших спутников, чтобы полеты в космос были регулярными. Наши сверхлегкие ракеты решают именно эту задачу», — заявил Мансуров.

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