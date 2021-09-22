В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету

Частная российская космическая компания Success Rockets в ноябре запустит суборбитальную ракету Nebo 25. Старт будет совершен с полигона в Астраханской области. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

Ракету начали разрабатывать в августе 2020 года. В ближайшее время она, как надеются создатели, установит новый национальный рекорд по высоте полета среди частных компаний. Nebo 25 должна подняться на высоту в 20 км и безопасно приземлиться.

Nebo 25 — одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 м, калибром 110 мм и стартовой массой 65 тыс. кг. На ней установлен реактивный двигатель — он разгонит ракету во время миссии до двукратной скорости звука.