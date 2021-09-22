Производитель чипсов Lay’s предупредил о проблемах с поставками из‑за дефицита картофеля

Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», входящее в компанию PepsiCo, предупредило о перебоях с поставками чипсов Lay’s в сентябре и октября. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию письма.

В PepsiCo пояснили, что задержки ожидаются из‑за погоды: жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют собрать картофель с полей. «Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — сказал представитель компании.

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова отметила, что для производства чипсов необходим крупный картофель, а сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне. В этом году его доля сократилась до 50% из‑за дождей и засухи в регионах-производителях.

«Лента» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили, что уже получили уведомление о возможных перебоях поставок Lay’s. В «Ленте» отметили, что пока не испытывают нехватки чипсов, но формируют необходимые запасы, чтобы товар был на полках.

В компании PepsiCo рассказали, что с начала пандемии потребление снеков заметно увеличилось. За 12 месяцев по июль 2021 года продажи выросли на 13% в деньгах и на 9,5% в объемах.