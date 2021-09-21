В Австралии на 30% уменьшилось число коал за три года. Дело в пожарах, засухе и вырубках

Численность населения коал в Австралии сократилось на 30% за три года. Об этом сообщается в докладе Австралийского фонда коал (AKF).

Популяция животных пострадала из‑за пожаров, засухи и вырубки леса. Если в 2018 году в Австралии было 47-82 тыс. коал, а в 2021-м насчитывается примерно 32-52 тыс. особей.

Глава фонда Дебора Табарт заявила, что необходимо принять законы о сохранении коал и «оставшейся среды обитания». Она отметила, что за последние несколько лет произошло много масштабных расчисток территорий, «особенно в Новом Южном Уэльсе и Юго-Восточном Квинсленде, для ведения сельского хозяйства, жилищного строительства и добычи полезных ископаемых».

«Ужасные лесные пожары 2019-20 годов, конечно, способствовали такому исходу, однако они, безусловно, не единственная причина <…> Мы стали свидетелями резкого сокращения населения внутренних территорий из‑за засухи, аномальной жары и нехватки воды для питья коал. Я видела пейзажи, напоминающие луну — с мертвыми и умирающими деревьями повсюду», — сказала Табарт.

В декабре 2020 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал доклад, согласно которому из‑за лесных пожаров в Австралии в конце 2019-го погибло более 60 тыс. коал. Всего страна потеряла по меньшей мере 3 млрд животных — 2,46 млрд рептилий, 181 млн птиц и 51 млн лягушек.

Власти штата Новый Южный Уэльс провели расследование о влиянии пожаров на природу и выяснили, что коалы полностью вымрут на территории региона уже к 2050 году. Животных занесли в список уязвимых, а природоохранные организации призывают признать коал исчезающим видом и начать их охранять.

Пожары вспыхнули в Австралии в октябре 2019 года. В штате Новый Южный Уэльс несколько раз вводили чрезвычайное положение. Из прибрежных городов уехали тысячи туристов ― власти призывали массово покинуть эти районы. К спасению тех, кто попал в огненную ловушку, привлекали военные корабли и вертолеты.