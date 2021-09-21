СМИ: «Авито» может купить «Циан» и стать монополистом на рынке маркетплейсов недвижимости

Интернет-сервис для размещения объявлений «Авито» ведет переговоры о покупке сервиса по поиску и продаже недвижимости «Циан». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

По информации издания, сделка находится на рассмотрении ФАС с лета 2021 года. В случае ее одобрения доля «Авито» на рынке сервисов с объявлениями о недвижимости вырастет с 40 до 62,2%. Компания может стать монополистом в сегменте.

«Неудивительно, что ФАС тянет с решением: в случае покупки сегмент рынка будет монополизирован», — сказал основатель A.Partners Алексей Соловьев в комментарии «Коммерсанту».​​

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что сделка едва ли может быть одобрена «без ограничений или хотя бы выдачи поведенческих условий». По подсчетам компании, если «Авито» все-таки купит «Циан», стоимость последнего превысит отметку в 500 млн долларов.

Ранее в 2021 году «Циан» заявлял о планах выйти на IPO, которое должно было стать первым в этой отрасли. То есть компания может начать выпускать ценные бумаги для публичной продажи. Выход на американскую биржу, по словам основателя «Эльбрус Капитала» Дмитрия Крюкова, мог бы поднять стоимость «Циана» до 1 млрд долларов.