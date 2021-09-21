WSJ: Apple разработает технологию диагностики депрессии для iPhone

Компания Apple намерена создать технологию распознавания депрессии и проблем с когнитивными способностями для пользователей iPhone. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Алгоритм должен анализировать сон, физическую активность, поведение при написании сообщений и другие факторы. На их основе он, как надеются разработчики, сможет предупреждать пользователей о необходимости позаботиться о себе.

Apple рассчитывает, что данная технология станет уникальной и привлечет к устройствам компании больше покупателей. Пока технология находится на ранней стадии разработки. Ей занимаются, помимо специалистов Apple, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и исследователи компании Biogen.

Также Apple работает над еще одной функцией — выявлением аутизма у детей. В этом проекте компании помогает Университет Дьюка, рассказали источники издания. Специалисты пытаются создать алгоритм, который на основе данных с камеры iPhone сможет диагностировать аутистические расстройства.

В компании предполагают, что камера позволит оценить сосредоточенность детей, а также сможет посчитать, сколько раз они качаются из стороны в сторону. По таким внешним признакам устройство будет определять, есть ли у юных пользователей особенности развития или нет.