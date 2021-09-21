Отель-матрешка и церковь-скрипка: в Китае проходит конкурс самых уродливых зданий

Китайское издание archcy.com проводит ежегодный (уже 12-й по счету) конкурс уродливой архитектуры. В этот раз в нем участвуют 87 зданий, из которых десять попадут в финальный список.

На сайте конкурса говорится, что его цель — поднять дискуссию о красоте и уродстве архитектуры, а также способствовать социальной ответственности архитекторов. Как отмечает South China Morning Post, проект привлек внимание даже китайского правительства. В апреле этого года в КНР ввели запрет на «уродливую архитектуру». Правда, не уточнили, что это значит.

За сорок лет стремительной урбанизации, которую пережил Китай, в стране появилось множество амбициозных, но абсолютно безвкусных строительных проектов. Так что выбирать уродливые здания есть из чего.

В список этого года попали отель-матрешка, церковь в виде скрипки и «хрустальная» копия Триумфальной арки в Париже. Мы публикуем десятку зданий, которые лидируют в пользовательском голосовании на данный момент.