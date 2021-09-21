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Отель-матрешка и церковь-скрипка: в Китае проходит конкурс самых уродливых зданий

Семён Гудошников
Сегодня в 18:15

Китайское издание archcy.com проводит ежегодный (уже 12-й по счету) конкурс уродливой архитектуры. В этот раз в нем участвуют 87 зданий, из которых десять попадут в финальный список.

На сайте конкурса говорится, что его цель — поднять дискуссию о красоте и уродстве архитектуры, а также способствовать социальной ответственности архитекторов. Как отмечает South China Morning Post, проект привлек внимание даже китайского правительства. В апреле этого года в КНР ввели запрет на «уродливую архитектуру». Правда, не уточнили, что это значит.

За сорок лет стремительной урбанизации, которую пережил Китай, в стране появилось множество амбициозных, но абсолютно безвкусных строительных проектов. Так что выбирать уродливые здания есть из чего.

В список этого года попали отель-матрешка, церковь в виде скрипки и «хрустальная» копия Триумфальной арки в Париже. Мы публикуем десятку зданий, которые лидируют в пользовательском голосовании на данный момент.

Здание автомобильной компании FAW Hongqi в городе Чанчунь

© archcy.com
1 из 3

Здание автомобильной компании FAW Hongqi в городе Чанчунь

© archcy.com
2 из 3

Здание автомобильной компании FAW Hongqi в городе Чанчунь

© archcy.com
3 из 3

Искусственный островной архипелаг Хайхуа в городском округе Даньчжоу

© archcy.com
1 из 3

Искусственный островной архипелаг Хайхуа в городском округе Даньчжоу

© archcy.com
2 из 3

Искусственный островной архипелаг Хайхуа в городском округе Даньчжоу

© archcy.com
3 из 3
«Хрустальная» версия Триумфальной арки в Париже, построенная в Юньнане
«Хрустальная» версия Триумфальной арки в Париже, построенная в Юньнане
© archy.com
Центр искусств в Харбине
Центр искусств в Харбине
© archy.com
«Перевернутый дом» в Дапине
«Перевернутый дом» в Дапине
© archy.com
«Отель-матрешка» во Внутренней Монголии
«Отель-матрешка» во Внутренней Монголии
© archy.com
Международный центр детского искусства в Сиане
Международный центр детского искусства в Сиане
© archy.com
Церковь в виде скрипки в Фошане
Церковь в виде скрипки в Фошане
© archy.com
Башня стеклянного моста Jiuhuangshan в провинции Сычуань
Башня стеклянного моста Jiuhuangshan в провинции Сычуань
© archy.com
Южные ворота одного из корпусов Чжэцзянского университета
Южные ворота одного из корпусов Чжэцзянского университета
© archy.com
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