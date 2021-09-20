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Сергей Минаев заявил, что Дмитрию Глуховскому стоило покаяться за работу с провластными силами

Юлия Онодэра
Вчера в 22:49

Писатель Дмитрий Глуховский, известный как автор постапокалиптической серии «Метро», получил премию GQ и выступил на церемонии награждения с политической речью. Сергей Минаев одобрил ее в фейсбуке, но напомнил, что Глуховский сам сотрудничал с провластными силами.

Минаев назвал речь коллеги потрясающей, яркой, смелой и точной. «Единственное, чего не хватило в этой речи лично мне — это покаяния», — добавил он. По словам Минаева, успеху Глуховский обязан продюсеру Константину Рыкову, занимавшемуся параллельно рекламной кампанией книги «Метро 2033» и якобы провластной пропагандой.

«Мите стоило бы, конечно, с него [покаяния] начать. Рассказать, как ему стыдно и больно за то, что собственная литературная карьера началась при непосредственной поддержке «оккупационного режима фруктов»», — написал автор «Духless» и «The Телки», сделав отсылку к словам из речи Глуховского.

В своем выступлении автор «Метро» сравнил Россию с вымышленными странами из произведений Джорджа Оруэлла и Джанни Родари. «Чиполлино» — это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране <…> просто про нас, все вот это — оккупационный режим фруктов против народа овощей», — сказал Глуховский.

Минаев заявил же, что коллега «не мог не знать, на чьи деньги делался старт «Метро»». «Но тогда его сей факт отчего‑то не беспокоил. Напротив, он совершенно спокойно вещал про «Россию — страну возможностей» и прочие прорежимные постулаты. То ли по зову сердца, то ли по предоплате — за давностью времён теперь не вспомнить», — подчеркнул Минаев.

Тем не менее, он похвалил речь Глуховского, в которой тот высказался за свободу политзаключенных и вспомнил другую сказку Родари — «Джельсомино в стране лжецов», где «нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами».

Минаев отметил, что «именно в такой вальяжной манере, будто только вытащил из зубов банкетную шпажку, подобные речи в подобной аудитории произносить и нужно».

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