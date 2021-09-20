Дэвид Кроненберг снял свой первый NFT-фильм. Он называется «Смерть Дэвида Кроненберга»

Канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг, известный по фильмам «Опасный метод», «Порок на экспорт» и «Муха», снял свой первый NFT-фильм. Он длится всего минуту и называется «Смерть Дэвида Кроненберга», сообщил DTF.

Короткометражную ленту выставили на аукцион SuperRare, ее продадут уже 21 сентября. На данный момент за NFT картины предлагают 20 эфиров (более 4 млн 880 тыс. рублей).

В фильме Кроненберг обнаруживает в комнате собственный труп. Он целует тело, лежащее в кровати, ложится рядом с ним и обнимает его. Снять короткометражку режиссеру помогла его дочь Кейтлин, а реквизит помогла подготовить студия Black Spot FX.

«Как‑то раз на съемках ко мне подошли ребята из команды по спецэффектам и сказали, что у них для меня есть сюрприз. И представили мне мой труп, это было потрясающе», — рассказал кинематографист.

Проект позволил Кроненбергу, по его признанию, не только встретиться лицом к лицу с экзистенциальным ужасом, но и необычным образом выразить любовь к покойной жене — Кэролайн Кроненберг скончалась в 2017 году.