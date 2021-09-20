В США выдали разрешение на первый экспресс-тест, различающий бактериальную и вирусную инфекции

В США Управление по надзору за рынком продуктов питания и медикаментов (FDA) выдало разрешение на первый экспресс-тест, различающий бактериальную и вирусную инфекции. Об этом сообщил Yahoo.

Тест называется BV Test и разработан израильской компанией MeMed. С его помощью за 15 минут можно узнать, какая именно инфекция проникла в организм, — это важно для назначения подходящих и эффективных препаратов для лечения.

«Это абсолютно новое слово в диагностике. Когда к нам поступает ребенок с кашлем, мы можем впервые оперативно определить, вызвано ли это бактериальной инфекцией и мы можем дать ему антибиотик, либо это вирус, поэтому антибиотик давать нельзя», — пояснил профессор педиатрии, специалист Утрехтского университета по инфекционным болезням Луи Бонт.

Разработка, созданная на грант ЕС и Минобороны США в 30 млн долларов, в данный момент проходит испытания в Центре медицины Утрехтского университета. Ее изучают и испытывают в числе прочих ученые из Гарвардской медицинской школы, нью-йоркского Медицинского центра имени Маймонида и израильского Медцентра Хиллеля Яффе.