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Путин продлил на год санкции, запрещающие ввоз в Россию продуктов из западных стран

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:02

Владимир Путин продлил на год действие контрсанкций, которые запрещают ввоз в Россию некоторых продуктов из нескольких западных стран. Подписанный президентом указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Санкции будут действовать до 31 декабря 2022 года. Их ввели в ответ на экономические санкции со стороны Евросоюза и США из‑за вооруженного конфликта на территории Украины и присоединения Крыма в 2014 году.

Под запретом мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина и мясные продукты, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты из Евросоюза, Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Норвегии и ряда других стран.

По данным ООН, санкции стали причиной снижения ВВП России в среднем на 1% ежегодно. Помимо этого, ограничения привели к увеличению количества людей, живущих за чертой бедности, с 15,5 до 19,8 млн. По подсчетам Bloomberg, если бы не санкции, российская экономика могла вырасти на 10% больше нынешнего уровня.

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