В Нью-Йорке зафиксировали массовую гибель птиц от столкновений с небоскребами

Одним только утром во вторник, 14 сентября, волонтер зоозащитной организации Мелисса Брейер обнаружила более 200 мертвых птиц, разбросанных на тротуарах вокруг небоскребов Всемирного торгового центра .

На прошлой в неделе в Нью-Йорке из‑за столкновений с небоскребами погибли сотни перелетных птиц. Об этом сообщает Dezeen.

В тот же день реабилитационный центр Фонда диких птиц в Нью-Йорке принял более 70 раненых пернатых.

По версии Национального общества Одюбона, причиной массовой гибели птиц во вторник стала штормовая погода и ночное освещение. Городские огни и штормы могут сбивать с толку птиц, приводя к истощению и дезориентации. А это в свою очередь приводит их к столкновению со зданиями, отмечают специалисты.

Мелисса Брейер же говорит, что некоторые из птиц столкнулись со зданиями в дневное время из‑за отражения неба в стеклянных фасадах.

Застройщик третьей и четвертой башни ВТЦ Silverstein Properties заявил, что теперь «активно поощряет арендаторов офисов выключать свет на ночь и опускать жалюзи, где это возможно».