В Нью-Йорке зафиксировали массовую гибель птиц от столкновений с небоскребами

На прошлой в неделе в Нью-Йорке из‑за столкновений с небоскребами погибли сотни перелетных птиц. Об этом сообщает Dezeen.
Одним только утром во вторник, 14 сентября, волонтер зоозащитной организации Мелисса Брейер обнаружила более 200 мертвых птиц, разбросанных на тротуарах вокруг небоскребов Всемирного торгового центра.
В тот же день реабилитационный центр Фонда диких птиц в Нью-Йорке принял более 70 раненых пернатых.
По версии Национального общества Одюбона, причиной массовой гибели птиц во вторник стала штормовая погода и ночное освещение. Городские огни и штормы могут сбивать с толку птиц, приводя к истощению и дезориентации. А это в свою очередь приводит их к столкновению со зданиями, отмечают специалисты.
Мелисса Брейер же говорит, что некоторые из птиц столкнулись со зданиями в дневное время из‑за отражения неба в стеклянных фасадах.
Застройщик третьей и четвертой башни ВТЦ Silverstein Properties заявил, что теперь «активно поощряет арендаторов офисов выключать свет на ночь и опускать жалюзи, где это возможно».