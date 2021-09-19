«Новая газета» сообщила о мощных DDoS-атаках на сайт издания

На сайт «Новой газеты» совершили DDoS-атаку с трафиком три гигабита в секунду. Об этом в своем твиттере сообщил редактор отдела политики издания Кирилл Мартынов.

В своем телеграм-канале «Новая газета» написала, что кибератаки начались в 14.45 по московскому времени. Сайт «пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду», за полчаса «злоумышленники вычислили адрес сервера и атаковали уже его IP-адреса напрямую».

Около 17.00 работа сайта была восстановлена, но затем началась вторая, еще более мощная DDoS-атака. По информации издания, мощность достигла 10 гигабит в секунду, то есть примерно 1,2 млн запросов на сайт.

По состоянию на 18.20 по московскому времени сайт доступен. Однако загрузка страниц занимает больше времени, чем обычно.