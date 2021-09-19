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Явка на онлайн-голосовании в Москве побила рекорд и превысила 90%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56

Явка на электронном голосовании в Госдуму в Москве достигла 93,3%, превысив явку на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию — тогда было 93,2%. Об этом пишет ТАСС из штаба по наблюдению за голосованием в столице.

Всего в реестр внесены 2 014 765 граждан, из них проголосовали 1 879 559 человек.

К 14.00 19 сентября явка на выборы в Госдуму по всей России составила 40,49%, передает «Российская газета» со ссылкой на информационном центре ЦИК.

В 20.00 (по московскому времени) 19 сентября заканчиваются трехдневные выборы депутатов Госдумы и региональных парламентов. Они уже завершились в самых восточных регионах страны — на Камчатке, Чукотке и в некоторых сибирских регионах.

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