Явка на онлайн-голосовании в Москве побила рекорд и превысила 90%

Явка на электронном голосовании в Госдуму в Москве достигла 93,3%, превысив явку на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию — тогда было 93,2%. Об этом пишет ТАСС из штаба по наблюдению за голосованием в столице.

Всего в реестр внесены 2 014 765 граждан, из них проголосовали 1 879 559 человек.

К 14.00 19 сентября явка на выборы в Госдуму по всей России составила 40,49%, передает «Российская газета» со ссылкой на информационном центре ЦИК.

В 20.00 (по московскому времени) 19 сентября заканчиваются трехдневные выборы депутатов Госдумы и региональных парламентов. Они уже завершились в самых восточных регионах страны — на Камчатке, Чукотке и в некоторых сибирских регионах.