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СМИ: из App Store могут удалить Facebook после сообщений о торговле людьми через соцсеть

Виктория Шанина
Сегодня в 13:24

Компания Apple заявила, что может удалить приложение Facebook из онлайн-магазина App Store из‑за публикации в соцсети объявлений о продаже людей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы компании.

Впервые о торговле людьми через Facebook стало известно в 2019 году. «Би-би-си» опубликовало расследование о том, что популярные платформы из Google Play и App Store используются для продажи домашних работников. Люди буквально искали себе рабов среди жителей бедных стран.

Такие объявления публиковались под видом вакансий, иногда со специальными хэштегами. Один из таких тегов Facebook заблокировал, а некоторые страницы — удалил. Однако, по данным WSJ, администрация прикладывала «незначительные» усилия по борьбе с подобными явлениями.

Тогда Apple пригрозила удалить приложение Facebook. Только после этого соцсеть перешла к решительным действиям, каким именно — незивестно. Представители Apple и Google заявили, что активно работают над мерами предотвращения торговли людьми в приложениях из онлайн-магазинов компаний.

Патрисия Ванджа Кимани, которую через объявление на Facebook забрали торговцы людьми, рассказала WSJ свою историю. 28-летняя Патрисия из Найроби нашла вакансию уборщицы в другой стране с окладом 300 долларов в месяц. Авиабилеты и визы оплачивал работодатель, а контракт необходимо было подписывать в аэропорту.

Девушка отказалась от работы, но с нее потребовали «компенсацию». Нужной суммы она не нашла, поэтому пришлось лететь в Саудовскую Аравию. Там Патрисия Кимани работала в ужасных условиях, где ее называли «собакой».

Вернуться домой Кимани удалось только после жалобы в Facebook. Ее спасением занималась Международная организация по миграции.

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