Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков стал обладателем 10 тыс. баллов, поучаствовав в акции «Миллион призов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

Потратить баллы Песков сможет в магазинах-партнерах программы, они перечислены на сайте программы. Среди них — продуктовые магазины «Магнит», «Азбука вкуса» и «Дикси»; сети заведений «Шоколадница», «Теремок», «Якитория»; сети аптек и магазинов одежды и обуви, а также благотворительные организации.

Песков наряду с 2 млн других москвичей, участвующих в электронном голосовании, мог также выиграть однокомнатную квартиру в столице или автомобиль.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва. Россиянам предлагается выбрать из 14 политических партий 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.