Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму превысила 25%

Явка избирателей на выборы в Госдуму, по данным на 15:00 18 сентября, достигла 25,64%. Об этом передает «Российская газета» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

По ее словам, минимальная явка зафиксирована в Петербурге, Хакасии и Калининградской области — без уточнения процентов. Максимальная явка в Кемеровской области — 46,86%, Республике Тыва — 50,14% и в Карачаево-Черкесской республике — 52,85%.

Памфилова добавила, что в Кемеровской области назначен новый председатель избирательной комиссии после жалоб на предыдущий состав.

«Надеюсь, что в этот раз у вас и наблюдателей достаточно, и качество комиссий таково, что выборы пройдут достойно, никаких „99,99%“ не будет, а результат, который будет реально отражать мнение наших избирателей», — сказала она.

Ранее ЦИК отчитался о явке на выборах губернатора в девяти регионах. Самый высокий процент зафиксирован на выборах главы Республики Тыва — 40,01%, самый низкий в Тверской области — только — 13,58%.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва. Россиянам предлагается выбрать из 14 политических партий 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.