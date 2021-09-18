Вышел тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по мотивам романа Жюля Верна

В сети появился первый тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», снятый тремя режиссерами по одноименному роману Жюля Верна. Всего в шоу восемь серий, которые покажут на телеканале «Би-би-си».

Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, досталась Дэвиду Теннанту. Актер появлялся в сериалах «Доктор Кто» и «Джессика Джонс».