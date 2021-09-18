Уолтон, Марс и Кох: Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Bloomberg опубликовал ежегодный список самых богатых семей, владеющих крупнейшими компаниями мира. Возглавила рейтинг семья Уолтон, которой принадлежит сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Ее состояние оценивается в 238,2 млрд долларов.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Семья Уолтон владеет 48% акций сети, состоящей из более 10 тыс. магазинов по всему миру. Выручка компании составляет 559 млрд. долларов.

На второй строчке в рейтинге оказалась семья Марс, владеющая производителем кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars. Их состояние агентство оценивает в 141,9 млрд долларов.

Третье место заняла семья Кох, которая владеет Koch Industries — компанией, занимающейся нефтепереработкой и химическим производством. Bloomberg оценил ее состояние в 124,4 млрд долларов.

В топ-10 также вошли французская семья Эрме, владеющая модным домом Hermes (111,6 млрд долларов); королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд (100 млрд долларов), владельцы модного дома Chanel Вертхаймеры (61,8 млрд долларов) и семья Томсон, которой принадлежит информационное агентство Thomson Reuters (61,1 млрд долларов).