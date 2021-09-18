Миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности

Суд в Лос-Анджелесе признал 78-летнего миллионера Роберта Дерста виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2000 году, когда Берман хотела дать показания полицейским по делу об исчезновении супруги бизнесмена в 1982 году. Женщину обнаружили в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Сам Дерст утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его женой, и не знает, кто убил Берман.

В качестве одного из доказательств вины миллионера обвинение использует документальный сериал телеканала HBO «Тайны миллиардера. Жизнь и смерти Роберта Дерста». Давая интервью для проекта, он случайно признался в совершении преступления.

В перерыве съемок Дерст отошел в туалет, где произнес несколько фраз: «Ну, вот, ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно». В это время на нем был работающий микрофон и признание было записано.