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Миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:35

Суд в Лос-Анджелесе признал 78-летнего миллионера Роберта Дерста виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2000 году, когда Берман хотела дать показания полицейским по делу об исчезновении супруги бизнесмена в 1982 году. Женщину обнаружили в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Сам Дерст утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его женой, и не знает, кто убил Берман.

В качестве одного из доказательств вины миллионера обвинение использует документальный сериал телеканала HBO «Тайны миллиардера. Жизнь и смерти Роберта Дерста». Давая интервью для проекта, он случайно признался в совершении преступления.

В перерыве съемок Дерст отошел в туалет, где произнес несколько фраз: «Ну, вот, ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно». В это время на нем был работающий микрофон и признание было записано.

Теперь миллионеру грозит пожизненное заключение. Оглашение приговора запланировано на 18 октября. Дерст не присутствовал на слушаниях, так как он находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

В 2001 году Дерст был арестован по обвинению в убийстве своего соседа Морриса Блэка. Бизнесмен признался, что застрелил мужчину, расчленил его тело и выбросил останки в море. Однако адвокатам миллионера удалось доказать, что это была необходимая самооборона, и их подзащитный был оправдан.

Роберт Дерст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дерста и наследник семейного бизнеса. Forbes оценивает его состояние в 8,1 млрд долларов.

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