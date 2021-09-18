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Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс снимется в сериале «Последний свет» вместе с Джоан Фроггатт

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:57

Американский актер Мэттью Фокс, известный по сериалу «Остаться в живых», сыграет в новом телепроекте — сериале Peacock «Последний свет». Вместе с ним снимется звезда «Аббатства Даунтон» Джоан Фроггатт, сообщил Collider.

Шоу будет поставлено по одноименному роману Алекса Скэрроу — британского писателя, также известного по серии «TimeRiders», книгам об Элли Куин и еще нескольким литературным триллерам («Октябрьское небо», «Тысяча солнц» и другие).

Сериал расскажет о нефтехимике Энди Нильсене, которого во время деловой поездки на Ближний Восток застигает врасплох нефтяной кризис. Пока мир погружается в хаос, близкие Нильсена оказываются разделены: дочь застревает в Лондоне, а жена с сыном — в Париже.

«В этом хаосе каждый член семьи пожертвует всем, чтобы найти друг друга, несмотря на расстояние и опасности, которые их разделяют», — говорится в синопсисе сериала.

«„Последний свет“ — это идеальное сочетание остросюжетного мини-сериала с захватывающей семейной драмой в основе», — сказала президент отдела сценарием NBCUniversal Television and Streaming Лиза Кац.

Режиссером проекта выступит Денни Гордон («Ради всего человечества», «Трагедия в Уэйко»). Шоураннерами станут Патрик Массетт и Джон Зинман (оба — «Черный список»). Когда «Последний свет» выйдет на Peacock, пока неизвестно.

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