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В сети появился трейлер хоррора «Паранормальное явление: ближайшие родственники»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:12

В сети появился трейлер хоррора «Паранормальное явление: ближайшие родственники» — седьмой части популярной франшизы. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ 29 октябре 2021 года.

По словам продюсера Джейсона Блюма, картина станет перезагрузкой всей хоррор-серии. Сценарий написал Кристофер Лэндон, работавший над вторым и пятым фильмами. Режиссером стал Уильям Юбэнк («Под водой»).

Фильм расскажет о возвращении девушки в общину амишей. Дома героиня сделает страшное открытие, которое, судя по трейлеру, поставит под угрозу ее жизнь.

«Многим людям, которые собираются посмотреть новое „Паранормальное явление“, было три года, когда вышла первая картина, поэтому они не знают старых фильмов. Я подумал, что если мы собираемся переделать что‑то, лучше в самом деле переделать, а не пытаться расширит историю, которую мы придумали годы назад», — сказал Блюм.

Продюсерами седьмого фильма выступили Уильям Юбэнк, Кристофер Лэндон, Стивен Шнайдер, Дженни Хинки, Джейсон Блюм и Орен Пели. В главных ролях снялись Эмили Бейдер («Зачарованные»), Роланд Бак III («Лучше звоните Солу»), Дэн Липперт («Бруклин 9-9») и Генри Эйрс-Браун («Двойка»).

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