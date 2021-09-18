Фильм расскажет о возвращении девушки в общину амишей. Дома героиня сделает страшное открытие, которое, судя по трейлеру, поставит под угрозу ее жизнь.

По словам продюсера Джейсона Блюма, картина станет перезагрузкой всей хоррор-серии. Сценарий написал Кристофер Лэндон , работавший над вторым и пятым фильмами. Режиссером стал Уильям Юбэнк («Под водой»).

В сети появился трейлер хоррора «Паранормальное явление: ближайшие родственники» — седьмой части популярной франшизы. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ 29 октябре 2021 года.

«Многим людям, которые собираются посмотреть новое „Паранормальное явление“, было три года, когда вышла первая картина, поэтому они не знают старых фильмов. Я подумал, что если мы собираемся переделать что‑то, лучше в самом деле переделать, а не пытаться расширит историю, которую мы придумали годы назад», — сказал Блюм.

Продюсерами седьмого фильма выступили Уильям Юбэнк, Кристофер Лэндон, Стивен Шнайдер, Дженни Хинки, Джейсон Блюм и Орен Пели. В главных ролях снялись Эмили Бейдер («Зачарованные»), Роланд Бак III («Лучше звоните Солу»), Дэн Липперт («Бруклин 9-9») и Генри Эйрс-Браун («Двойка»).