перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Таиланд отложил открытие Бангкока для вакцинированных туристов до 15 октября 21:45
Меган Фокс и Тайсон Риттер сыграют в фильме о Бонни и Клайде. Его поставит Чад А. Верди 21:18
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Наследники» 20:59
Разовые выплаты блокадникам, новый альбом 3H Company и другие новости дня
20:50 дайджест
В Махачкале из медресе госпитализировали 30 человек. У всех них — кишечная инфекция 19:55
«Нам нужна семейная терапия»: Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты» 19:19
В Бразилии признали право собак на компенсацию морального ущерба от бывших хозяев 18:29
Moor Mother выпустила новый альбом «Black Encyclopedia of the Air» 17:11
Визуальные перформансы и концерт Shadowax: завершение сезона в летнем кинотеатре Garage Screen 16:52
Суд арестовал 4 человек по делу о склонении к митингам. Студентку ВШЭ отправили под домашний арест 16:31
Студия Context. Diana Vishneva отметит день рождения специальной программой 15:54
Lil Nas X/YouTube
Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка 15:22
Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей ветеранам блокады Ленинграда 14:42
В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок 14:35
«Первое предупреждение»: сооснователь компании по заморозке тел «КриоРус» сообщил об угрозах 14:00
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили обвинила Netflix в клевете в сериале «Ход королевы» 13:23
3H Company выпустили первый альбом после реюниона — «8 жизней». Это переосмысление их старых треков 13:06
В музее Амстердама появился ранее неизвестный эскиз Ван Гога 12:38
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из онлайн-магазинов 11:50
Гречка выпустила сингл «Это не любовь». На фите — Даймонд 11:36
Отключить рекламу

Меган Фокс и Тайсон Риттер сыграют в фильме о Бонни и Клайде. Его поставит Чад А. Верди

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18

Меган Фокс («Трансформеры», «Тело Дженнифер») и Тайсон Риттер («Уже скучаю по тебе», «Мальчикам это нравится») сыграют в фильме о знаменитых преступниках Бонни и Клайде. Его поставит продюсер «Ирландца» и «Молчания» Чад. А. Верди, сообщил Deadline.

Триллер станет полнометражным режиссерским дебютом Верди. Он будет называться «Джонни и Клайд» и представит новый взгляд на известную историю пары. Картина расскажет о планах нападения Бонни и Клайда на казино, которым управляет криминальный авторитет Алана.

Ее в новой ленте сыграет Фокс. Роль начальника службы безопасности казино исполнит Риттер. Съемки фильма уже стартовали в Род-Айленде. Однако какие актеры получат роли Бонни и Клада, пока неизвестно — кастинг будет завершен в ближайшее время.

Сцены с участием Бонни и Клайда планируется начать снимать в октябре. Режиссурой «Джонни и Клайда» занимается, помимо Верди, Том Денуччи («Легендарное ограбление», «Спасая Рождество»). Когда фильм выйдет на экраны, не сообщается.

Продюсерами ленты выступают сам Верди, Пол Люба, Ник Коскофф, Мишель Верди, Чад А. Верди-младший, Андре Релис, Дэвид Гир, Джей Ди Бофилс, Джессика Беннетт, Микки Герин, Энтони Гудас, Челси Вейл, Эми Липпенс и Али Чезаре.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Меган Фокс
Тайсон Риттер
Том Денуччи
Дэвид Гир
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить