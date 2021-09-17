Меган Фокс и Тайсон Риттер сыграют в фильме о Бонни и Клайде. Его поставит Чад А. Верди

Меган Фокс («Трансформеры», «Тело Дженнифер») и Тайсон Риттер («Уже скучаю по тебе», «Мальчикам это нравится») сыграют в фильме о знаменитых преступниках Бонни и Клайде. Его поставит продюсер «Ирландца» и «Молчания» Чад. А. Верди, сообщил Deadline.

Триллер станет полнометражным режиссерским дебютом Верди. Он будет называться «Джонни и Клайд» и представит новый взгляд на известную историю пары. Картина расскажет о планах нападения Бонни и Клайда на казино, которым управляет криминальный авторитет Алана.

Ее в новой ленте сыграет Фокс. Роль начальника службы безопасности казино исполнит Риттер. Съемки фильма уже стартовали в Род-Айленде. Однако какие актеры получат роли Бонни и Клада, пока неизвестно — кастинг будет завершен в ближайшее время.

Сцены с участием Бонни и Клайда планируется начать снимать в октябре. Режиссурой «Джонни и Клайда» занимается, помимо Верди, Том Денуччи («Легендарное ограбление», «Спасая Рождество»). Когда фильм выйдет на экраны, не сообщается.

Продюсерами ленты выступают сам Верди, Пол Люба, Ник Коскофф, Мишель Верди, Чад А. Верди-младший, Андре Релис, Дэвид Гир, Джей Ди Бофилс, Джессика Беннетт, Микки Герин, Энтони Гудас, Челси Вейл, Эми Липпенс и Али Чезаре.