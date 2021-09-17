Вышел трейлер третьего сезона сериала «Наследники»

Телеканал HBO выпустил трейлер третьего сериала «Наследники» («Succession») от сценариста «Черного зеркала» и «Вице-президента» Джесси Армстронга. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

Сюжет сериала строится вокруг вымышленной семьи Рой, владеющей глобальной медиаимперией Waystar Royco. Наследники понимают, что время патриарха семьи, Логана Роя, подходит к концу, а значит, каждый из них может побороться за право встать во главе компании.

В третьем сезоне появится актер Эдриен Броди в роли миллиардера и активиста-инвестора Джоша Ааронсона, который ворвется в решающую схватку за владение компанией. Судя по трейлеру, противостояние возможных преемников медимагната дойдет до настоящей войны и убийств.