перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Moor Mother выпустила новый альбом «Black Encyclopedia of the Air» 17:11
Визуальные перформансы и концерт Shadowax: завершение сезона в летнем кинотеатре Garage Screen 16:52
Суд арестовал 4 человек по делу о склонении к митингам. Студентку ВШЭ отправили под домашний арест 16:31
Студия Context. Diana Vishneva отметит день рождения специальной программой 15:54
Lil Nas X/YouTube
Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка 15:22
Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей ветеранам блокады Ленинграда 14:42
В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок 14:35
«Первое предупреждение»: сооснователь компании по заморозке тел «КриоРус» сообщил об угрозах 14:00
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили обвинила Netflix в клевете в сериале «Ход королевы» 13:23
3H Company выпустили первый альбом после реюниона — «8 жизней». Это переосмысление их старых треков 13:06
В музее Амстердама появился ранее неизвестный эскиз Ван Гога 12:38
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из онлайн-магазинов 11:50
Гречка выпустила сингл «Это не любовь». На фите — Даймонд 11:36
В России выявили 19 905 новых случаев COVID-19 11:25
lizaalert/Instagram
Третий сезон документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» выпустят в соцсети «ВКонтакте» 10:51
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2022 году 10:37
Apple отключила в России функцию «Частный узел», которая скрывает IP-адрес. Причин не объяснили 10:13
Канье Уэст летит на небеса в клипе на трек «24» 9:52
Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Local Valley» 8:44
Визовые центры Ирландии начали вновь принимать заявления на краткосрочные визы 2:03
Отключить рекламу

Визуальные перформансы и концерт Shadowax: завершение сезона в летнем кинотеатре Garage Screen

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Летний кинотеатр музея «Гараж» и фестиваль изобретательной музыки Fields проведут двухдневный цикл аудиовизуальных перформансов «Экранизация». Программа 2 и 3 октября станет завершением летнего сезона Garage Screen 2021, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

На экране летнего кинотеатра Garage Screen звуковые формы будут обретать визуальные воплощения. Дзен-фанк будет пропущен через призму кинетического искусства и танцевального перформанса, графический глитч выступит иллюстрацией к орнитологическому саунд-дизайну, а танцевальная экспрессия техно конвертируется в реальную мышечную массу.

Программа 2 октября:


  • живая озвучка экспериментальной ленты Вольфганга Леманна о стрекозах и змеях от электронного музыканта Феликса Кубина;
  • премьера нового альбома «Oko», записанного вокалисткой и композитором Сашей Виноградовой совместно с виолончелисткой Алиной Ануфриенко. Объединившись с видеохудожницей Ангелиной Торос, они устроят терапевтическое эмбиент-путешествие;
  • перформанс на стыке музыки, современного танца и медиаискусства от джаз-минималистов Sanscreed Kanon и видеоартистов Екатерины Калашниковой и VJ Spam.

Программа 3 октября:


  • сюрреалистичный AV-перформанс и визуализация мышечной массы техно-музыки от Мирабеллы Карьяновой в хулиганском амплуа Shadowax;
  • переосмысление соловьиных и скворцовых трелей от Vtol в футуристичном образе робоптицы;
  • аудиовизуальный перформанс, вдохновленный Даниилом Хармсом, от композитора Димы Аникина, струнного трио и художницы Тани Ахметгалиевой.
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Екатерина Калашникова
Даниил Хармс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить