Визуальные перформансы и концерт Shadowax: завершение сезона в летнем кинотеатре Garage Screen

Летний кинотеатр музея «Гараж» и фестиваль изобретательной музыки Fields проведут двухдневный цикл аудиовизуальных перформансов «Экранизация». Программа 2 и 3 октября станет завершением летнего сезона Garage Screen 2021, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

На экране летнего кинотеатра Garage Screen звуковые формы будут обретать визуальные воплощения. Дзен-фанк будет пропущен через призму кинетического искусства и танцевального перформанса, графический глитч выступит иллюстрацией к орнитологическому саунд-дизайну, а танцевальная экспрессия техно конвертируется в реальную мышечную массу.

Программа 2 октября:

живая озвучка экспериментальной ленты Вольфганга Леманна о стрекозах и змеях от электронного музыканта Феликса Кубина;

премьера нового альбома «Oko», записанного вокалисткой и композитором Сашей Виноградовой совместно с виолончелисткой Алиной Ануфриенко. Объединившись с видеохудожницей Ангелиной Торос, они устроят терапевтическое эмбиент-путешествие;

перформанс на стыке музыки, современного танца и медиаискусства от джаз-минималистов Sanscreed Kanon и видеоартистов Екатерины Калашниковой и VJ Spam.

Программа 3 октября: