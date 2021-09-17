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Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер. Ему был 81 год

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:08

В Лондоне в возрасте 81 года умер изобретатель и предприниматель Клайв Синклер. Он известен как создатель домашнего компьютера ZX Spectrum, популярного в 1980-х годах. О его смерти сообщил The Guardian со ссылкой на дочь Синклера Белинду.

По словам женщины, всемирно известный разработчик скончался после продолжительной болезни у себя дома. «Он был весьма поразительным человеком. Конечно же, он был очень умным и всегда всем интересовался», — сказала Белинда.

Она отметила, что отец любил разговаривать об инженерном деле с ее дочерью и мужем — они оба работают инженерами. Синклер, добавила Белинда, был полон идей, повсюду носил с собой логарифмическую линейку, а также любил поэзию, покер и марафонские забеги.

В возрасте 17 лет он бросил школу и начал копить деньги на собственную компанию, которую впоследствии назвал Sinclair Radionics. В 1970-е Синклер стал известен благодаря изобретению карманных калькуляторов.

Однако настоящей революцией стали его персональные компьютеры, которые он начал продавать по доступным ценам сперва в Британии, а затем и по всей Европе. Главным его успехом стал ZX Spectrum, выпущенный в 1982 году.

Однако вскоре Синклера постигла неудача: в 1983 году карманный телевизор Sinclair TV80 не получил признания. Такая же судьба постигла мотодельтаплан Sinclair C5 в 1985 году. После этого изобретатель продал свой компьютерный бизнес.

В последующие годы Синклер продолжал нести убытки и занимался разработкой электрических велосипедов, крошечных радиоприемников и даже инвалидных колясок. Он создал в числе прочего подводный буксировщик SeaDoo Sea Scooter и складной велосипед A-bike.

В 2010 году компания Sinclair Research анонсировала двухколесный электромобиль X-1. Однако машина так и не была выпущена. Журналисты называли проект X-1 модификацией мотодельтаплана C5, приведшего изобретателя к коммерческому провалу в 1985 году.

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