В Дании предложили запретить заключенным с пожизненным сроком заводить романтические отношения

Правительство Дании предложило парламенту рассмотреть законопроект о запрете на новые романтические отношения для заключенных, осужденных на пожизненный срок. Об этом сообщил «Би-би-си».

Власти страны рассчитывают, что эта инициатива поможет предотвратить появление поклонников у особо опасных преступников. Законопроект предполагает, что в первые 10 лет заключения осужденные смогут общаться только с близкими.

Кроме того, им будет запрещено рассказывать в соцсетях о своих преступления и участвовать в записи подкастов на эту тему. Также правительство хочет увеличить срок, после которого можно подавать просьбу о временном освобождении, до 10 лет.

Предложение ужесточить правила содержания заключенных появилось после того, как 18-летняя датчанка Камилла Кюрштейн рассказала о своих отношениях с Петером Мадсеном, приговоренным в 2018 году за убийство журналистки Ким Валль.

Кюрштейн заявила в августе 2019 года, что на протяжении двух лет переписывалась и созванивалась с Мадсеном и влюблена в него. «Я люблю его, и он любит меня», — призналась она. А в декабре того же года Мадсен женился на 39-летней художнице Дженни Курпен.

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заявил, что преступники «не должны иметь возможности использовать тюрьмы в качестве центров знакомств или медиаплатформ, чтобы хвастаться своими преступлениями».