С 9 ноября по 19 декабря в Москве пройдет XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр» (NET). Спектакли представят главные трендсеттеры современного театра: Метте Ингвартсен, Сюзанна Кеннеди, Борис Никитин, Филипп Кен. Гвоздь программы — перформанс «Sun & Sea».

География NET-2021, несмотря на пандемические сложности, по-прежнему обширна, она охватила Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Литву, Францию и Швейцарию. Организаторы все так же внимательно следят за творчеством тех режиссеров, которых сами и открыли российской публике в прошлые годы, и все так же открывают для нее новые имена.

Фестиваль откроется во «Дворце на Яузе» — временной площадке Театра на Малой Бронной. Первым спектаклем станет «Три сестры» Сюзанны Кеннеди. Режиссер поместила героев Чехова в мир, в котором переосмыслены категории времени и пространства и даже сама человеческая личность. Кеннеди активно использует в своих спектаклях цифровые технологии, а актеры в ее работах лишены лиц и голосов. Они носят маски и кажутся двойниками друг друга.

10 ноября в рамках фестиваля пройдет первый концерт проекта Horror vacui, посвященного исследованию природы творчества. На площадке клуба Mutabor выступят ансамбль Zeitkratzer и видеохудожник Lillevan.

С 19 по 21 ноября пройдет перформанс-опера «Sun & Sea». На Другой сцене театра «Современник» появится искусственный пляж: 24 перформера лягут на песок и исполнят песни об изменении климата, обществе потребления и вечной нехватке времени. Зрители располагаются над сценой на галереях и смотрят на происходящее, словно заглядывая в колодец.