перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВОЗ отложил одобрение «Спутника V», «Телохранителя» переснимут и другие новости дня
20:24 дайджест
Журнал Dazed выпустил книгу в честь своего 30-летия. В ней — культовые обложки издания 20:17
С Александра Паля сняли обвинения в избиении хоккеиста 20:13
Антон Долин снимет документальный фильм об Алексее Германе-старшем и его картине «Трудно быть богом» 19:01
XXII Международный фестиваль NET пройдет в Москве. В программе — спектакли трендсеттеров театра 18:56
«Цу-е-фа!» или «Чин-гис-хан!»: онлайн-карта показала, как играют в «Камень-ножницы-бумага» в России 18:09
«Ещенепознер»/YouTube
The Bell: Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после COVID-19. Сейчас ему стало лучше 18:05
В Steam появился бесплатный эмулятор старых игровых консолей Sega, Dendy и PlayStaion 17:37
Четыре шеф-повара из России вошли в топ-100 международной премии The Best Chef 17:13
Книга Марии Степановой попала в лонг-лист Национальной книжной премии США 16:36
Озоновая дыра над Антарктидой превысила размеры самого континента 16:25
Asal Lotfi/Unsplash
Объявлен шорт-лист литературной премии «Просветитель» 15:20
Собаку, потерявшуюся в Домодедово, нашли. Она прибежала на запах хозяйки 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» впервые издадут на русском языке 14:25
СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в телеграме во время выборов 13:19
Суд приостановил распоряжение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России 12:19
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели «несколько десятков человек» 12:03
Matthew Waring/Unsplash
За последние сутки в России выявили 19 594 случая коронавируса 11:36
Мобильные операторы предложили давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам не всем 11:32
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона 11:17
Отключить рекламу

XXII Международный фестиваль NET пройдет в Москве. В программе — спектакли трендсеттеров театра

Виктория Шанина
Сегодня в 18:56

С 9 ноября по 19 декабря в Москве пройдет XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр» (NET). Спектакли представят главные трендсеттеры современного театра: Метте Ингвартсен, Сюзанна Кеннеди, Борис Никитин, Филипп Кен. Гвоздь программы — перформанс «Sun & Sea».

География NET-2021, несмотря на пандемические сложности, по-прежнему обширна, она охватила Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Литву, Францию и Швейцарию. Организаторы все так же внимательно следят за творчеством тех режиссеров, которых сами и открыли российской публике в прошлые годы, и все так же открывают для нее новые имена.

Фестиваль откроется во «Дворце на Яузе» — временной площадке Театра на Малой Бронной. Первым спектаклем станет «Три сестры» Сюзанны Кеннеди. Режиссер поместила героев Чехова в мир, в котором переосмыслены категории времени и пространства и даже сама человеческая личность. Кеннеди активно использует в своих спектаклях цифровые технологии, а актеры в ее работах лишены лиц и голосов. Они носят маски и кажутся двойниками друг друга.

10 ноября в рамках фестиваля пройдет первый концерт проекта Horror vacui, посвященного исследованию природы творчества. На площадке клуба Mutabor выступят ансамбль Zeitkratzer и видеохудожник Lillevan.

С 19 по 21 ноября пройдет перформанс-опера «Sun & Sea». На Другой сцене театра «Современник» появится искусственный пляж: 24 перформера лягут на песок и исполнят песни об изменении климата, обществе потребления и вечной нехватке времени. Зрители располагаются над сценой на галереях и смотрят на происходящее, словно заглядывая в колодец.

«Представьте: палящее солнце, защитный крем, разноцветные плавки, разгоряченные тела. Отдыхающие лениво раскинулись на квадратах полотенец. Представьте детский визг, смех, звук фургона с мороженым вдалеке. Музыкальный ритм волн, успокаивающий шум прибоя. Шелест пластиковых пакетов, кружащихся в воздухе, а затем бесшумно опускающихся и плывущих по морской глади. Грохот вулкана или самолета, или катера. Затем представьте хор, исполняющий и популярные радостные песни, и песни, полные тревоги и тоски, и простые песенки почти ни о чем. И среди всех этих звуков — медленный скрип истощенной Земли, вздох».
Куратор проекта «Sun & Sea» Лючия Пьетроюсти

«Театр взаимных действий» покажет дебютный спектакль «Холодная война», режиссер Александр Вартанов представит постановку «Утечка» по пьесе драматурга Юлии Савиковской, а работа Бориса Никитина «Эссе об умирании» станет одним из самых личных его спектаклей. В рамках NET-2021 также впервые в России будет показана работа датского хореографа Метте Ингвартсен.

Полную программу XXII фестиваля «Новый европейский театр» можно посмотреть по ссылке. Билеты поступят в продажу 28 сентября.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Борис Никитин
Филипп Кен
Александр Вартанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить